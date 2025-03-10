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У Дії можна отримати дозвіл на зброю

12:12, 10 березня 2025
В Україні запустили цифровий дозвіл на зброю в застосунку «Дія».
У Дії можна отримати дозвіл на зброю
Фото: mil.in.ua
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск нового сервісу в українському застосунку «Дія» — тепер громадяни можуть отримати дозвіл на зброю в цифровому форматі. Це дозволить користувачам зручно управляти своїми дозволами, не носити паперові документи та мати їх під рукою в будь-якій ситуації.

Нововведення дозволяє не тільки отримати цифровий дозвіл на зброю, але й генерувати витяг з Єдиного реєстру зброї, а також отримувати push-сповіщення про закінчення терміну дії документа. Запуск дозволу відбувається в форматі бета-тестування, і команда продовжить моніторити фідбек користувачів для удосконалення сервісу.

«У 2022 році проводили в Дії опитування про володіння зброєю, щоб зрозуміти інтерес українців до цієї теми. Воно стало другим за популярністю в застосунку, тому ми почали цифровізувати напрям. У 2023 році МВС створили електронний реєстр зброї, на його основі запустили дозвіл у Дії, далі плануємо й інші послуги», — зазначив Федоров.

Замість традиційної паперової книжечки, в якій раніше вручну вносили записи, тепер можна миттєво отримати цифровий дозвіл, переглядати повну інформацію про зареєстровану зброю та стежити за статусом документа. Якщо термін дії наближається до завершення, користувач отримає сповіщення й зможе продовжити дозвіл онлайн через сайт МВС.

Документ у «Дії» неможливо підробити, і поліція може миттєво перевірити його легальність.

Для того щоб скористатися послугою, необхідно оновити застосунок і додати відповідний документ, якщо ваша зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі.

Вже в перші хвилини після запуску застосунок перевантажений і дає збій.

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зброя Дія

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