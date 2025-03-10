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10 березня відзначається Міжнародний день жінок-суддів

11:59, 10 березня 2025
Міжнародний день жінок-суддів був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2021 році.
10 березня відзначається Міжнародний день жінок-суддів
Фото: newsclick.in
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У понеділок, 10 березня, в Україні на світі відзначається Міжнародний день жінок-суддів, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2021 році. Це важливий крок до гендерної рівності та визнання ролі жінок у судовій системі. Про це повідомив Східний апеляційний господарський суд.

«Вітаємо всіх жінок, які щодня відстоюють справедливість та захищають права людини. Ваша діяльність зміцнює довіру до правосуддя, забезпечує його відкритість і сприяє формуванню рівноправного суспільства.

Бажаємо вам сил, натхнення та нових звершень на професійному шляху!», - написали у суді.

Кім того, Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області підготував добірку цікавих фактів про жінок-суддів з різних країн.

Флоренс Аллен – перша жінка, обрана суддею суду загальної юрисдикції в США у 1920 році. Вже за 2 роки – у 1922 році вона стала першою жінкою-суддею апеляційного суду в США.

Сандра О’Коннор – перша жінка-суддя Верховного Суду США (1981 рік).

Тахані Аль-Гебалі у 2003 році стала першою жінкою, призначеною на посаду судді у Єгипті, і залишалася такою до 2007 року. Також вона була першою жінкою, яку в 2003 році призначено Віце-Президентом Верховного Конституційного суду Єгипту.

Анна Чанді стала однією з найуспішніших юристок Індії. У 1937 році вона була першою жінкою-суддею у своїй державі, а згодом у 1959 році також і першою жінкою-суддею Вищого Суду Індії.

Джоанна Кундман та Гертруда Жаклін у 1947 році стали першими жінками-суддями у Австрії.

Леа Ківі та Тріну Вернік у 1993 році стали першими жінками, призначеними суддями Верховного Суду Республіки Естонія.

Однією з найвідоміших жінок-суддів повоєнної Німеччини стала Гізела Німеєр. З 1966 року вона була суддею Фінансового суду Дюссельдорфа, з 1972 року - суддею Федерального фінансового суду, а у 1977 році обрана суддею Федерального конституційного суду.

Ванда Грабінська була призначена на посаду судді в Польщі ще у 1925 році, ставши першою жінкою-суддею республіки. Цікаво, що майже через 100 років, у 2024-му, Анна Адамска-Галлант стала першою жінкою-суддею від Польщі вже у Європейському Суді з прав людини.

Шейха Маха Мансур Салман Ясмін аль Тані. Саме її у 2010 році призначили на посаду судді вперше у історії Катару. До речі, у 2013 році вона увійшла до рейтингу Топ-100 найвпливовіших жінок арабського світу, зайнявши 6-ту сходинку. Першою із небагатьох жінок, які спеціалізуються на кримінальному судочинстві, стала ще одна катарська суддя Верховного Суду Фатіма Абдулла аль Мал. Саме у Катарі у 2020 році було проголошено ініціативу відзначення Всесвітнього дня жінок-суддів під егідою ООН.

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