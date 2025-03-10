10 марта отмечается Международный день женщин-судей

Международный день женщин-судей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2021 году.

Фото: newsclick.in

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В понедельник, 10 марта, в Украине и мире отмечается Международный день женщин-судей, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2021 году. Это важный шаг к гендерному равенству и признанию роли женщин в судебной системе. Об этом сообщил Восточный апелляционный хозяйственный суд.

«Поздравляем всех женщин, которые ежедневно отстаивают справедливость и защищают права человека. Ваша деятельность укрепляет доверие к правосудию, обеспечивает его открытость и способствует формированию равноправного общества.

Желаем вам сил, вдохновения и новых достижений на профессиональном пути!», – написали в суде.

Кроме того, Хмельницкий межрайонный суд Винницкой области подготовил подборку интересных фактов о женщинах-судьях из разных стран.

Флоренс Аллен – первая женщина, избранная судьей суда общей юрисдикции в США в 1920 году. Уже через 2 года – в 1922 году она стала первой женщиной-судьей апелляционного суда в США.

Сандра О’Коннор – первая женщина-судья Верховного суда США (1981 год).

Тахани Аль-Гебали в 2003 году стала первой женщиной, назначенной на должность судьи в Египте, и оставалась таковой до 2007 года. Также она была первой женщиной, назначенной в 2003 году вице-президентом Верховного Конституционного суда Египта.

Анна Чанди стала одной из самых успешных юристок Индии. В 1937 году она стала первой женщиной-судьей в своем штате, а затем в 1959 году – первой женщиной-судьей Высшего суда Индии.

Джоанна Кундман и Гертруда Жаклин в 1947 году стали первыми женщинами-судьями в Австрии.

Леа Киви и Трину Верник в 1993 году стали первыми женщинами, назначенными судьями Верховного суда Эстонии.

Гизела Нимейер стала одной из самых известных женщин-судей послевоенной Германии. С 1966 года она была судьей Финансового суда Дюссельдорфа, с 1972 года – судьей Федерального финансового суда, а в 1977 году была избрана судьей Федерального конституционного суда.

Ванда Грабинская была назначена судьей в Польше еще в 1925 году, став первой женщиной-судьей республики. Интересно, что почти через 100 лет, в 2024 году, Анна Адамска-Галлант стала первой женщиной-судьей от Польши в Европейском суде по правам человека.

Шейха Маха Мансур Салман Ясмин Аль Тани – именно она в 2010 году была впервые в истории Катара назначена на должность судьи. Кстати, в 2013 году она вошла в рейтинг Топ-100 самых влиятельных женщин арабского мира, заняв 6-е место. Еще одной женщиной, которая специализируется на уголовном судопроизводстве, стала катарская судья Верховного суда Фатима Абдулла Аль Мал. Именно в Катаре здесь в 2020 году была провозглашена инициатива отмечать Всемирный день женщин-судей под эгидой ООН.

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