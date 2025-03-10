Правительство выделило 833 млн гривен на приобретение жилья для детских домов семейного в 2025 году

Минсоцполитики направит средства на приобретение жилья для более 120 больших приемных семей.

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В 2025 году Министерство социальной политики Украины планирует направить 833 млн грн из государственного бюджета на приобретение жилья для более 120 детских домов семейного типа, которые воспитывают от 5 до 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Соответствующее постановление приняло Правительство Украины.

Министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула важность безопасной и стабильной среды для детей, которая необходима для их гармоничного развития и формирования жизненных навыков. Она также отметила, что большие приемные семьи дают возможность обеспечить поддержку нескольким детям одновременно, в том числе братьям и сестрам, которые сохраняют связь в семейном кругу. По словам Жолнович, задачей государства является создание комфортных условий для таких семей, в частности обеспечение их жильем.

Приоритет на получение жилья получат семьи, для которых не успели приобрести дома в конце прошлого года, когда после кибератак на государственные реестры сделки по купле-продаже были временно приостановлены.

Выделенные средства также будут направлены на обеспечение жильем новых детских домов семейного типа, которые планируется создать в 2025 году. Кроме того, жилье получат семьи, которые были перемещены из-за войны в Украине, а также те, которые планируют вернуться из эвакуации.

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