Уряд виділив 833 млн гривень на придбання житла для дитячих будинків сімейного в 2025 році

Мінсоцполітики спрямує кошти на придбання житла для понад 120 великих прийомних сімей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році Міністерство соціальної політики України планує спрямувати 833 млн грн з державного бюджету на придбання житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу, які виховують від 5 до 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідну постанову ухвалив Уряд України.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович підкреслила важливість безпечного та стабільного середовища для дітей, яке є необхідним для їх гармонійного розвитку та формування життєвих навичок. Вона також зазначила, що великі прийомні родини дають можливість забезпечити підтримку кільком дітям одночасно, зокрема й братам та сестрам, що зберігають зв’язок у родинному колі. За словами Жолнович, завданням держави є створення комфортних умов для таких родин, зокрема забезпечення їх житлом.

Пріоритет на отримання житла отримають родини, для яких не встигли придбати будинки в кінці минулого року, коли після кібератак на державні реєстри угоди з купівлі-продажу були тимчасово призупинені.

Виділені кошти також будуть спрямовані на забезпечення житлом нових дитячих будинків сімейного типу, які планується створити у 2025 році. Крім того, житло отримають родини, які були переміщені через війну в Україні, а також ті, що планують повернутися з евакуації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.