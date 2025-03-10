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USAID витратило десятки мільярдів доларів у спосіб, який не відповідав і навіть завдав шкоди національним інтересам США – Марко Рубіо

11:57, 10 березня 2025
Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що буде скасовано 83% програм USAID.
USAID витратило десятки мільярдів доларів у спосіб, який не відповідав і навіть завдав шкоди національним інтересам США – Марко Рубіо
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Державний департамент США протягом 6 тижнів проводив перегляд програм федерального Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). За результатами аналізу виявилося, що більшість коштів було витрачено у спосіб, який не відповідав чи завдавав шкоди інтересам США. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

«Ми офіційно скасовуємо 83% програм USAID.

За 5200 контрактами, які зараз скасовано, витратили десятки мільярдів доларів у спосіб, який не відповідав (а в деяких випадках навіть завдав шкоди) основним національним інтересам Сполучених Штатів.

Консультуючись із Конгресом, ми маємо намір, щоб рештою 18% програм, які ми зберігаємо (приблизно 1000), тепер більш ефективно керував Державний департамент.

Дякуємо DOGE і нашому працьовитому персоналу, який дуже багато працював, щоб досягти цієї запізнілої та історичної реформи» – зазначив Рубіо.

Як писала «Судово-юридична газета», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив про проблеми у проведенні круглих столів та інших заходів через призупинку фінансування програми USAID «Рада: наступне покоління», загальна вартість якої складала 25 млн доларів США. Він констатував, що тепер доведеться шукати інші ресурси для проведення таких заходів.

Також ми писали, що загалом на трансформацію комунікацій, доброчесність посадовців, моніторинг політичних процесів USAID передбачило гранти на 835 млн доларів.

Крім того, «Судово-юридична газета» повідомляла, на що Державна судова адміністрація витратила 16,6 млн доларів від федерального Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Як свідчать звіти Судової адміністрації, найбільше уваги чомусь було приділено «підтримці зусиль» у сфері правничої освіти. При цьому не досить зрозуміло окреслена роль у цьому процесі саме Державної судової адміністрації, яка є органом судової влади, а не органом з питань реформи правничої освіти.

Автор: Наталя Мамченко

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США USAID

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