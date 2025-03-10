USAID потратила десятки миллиардов долларов способом, который не соответствовал и даже наносил ущерб национальным интересам США – Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 83% программ USAID будут отменены.

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Государственный департамент США в течение шести недель проводил пересмотр программ федерального Агентства США по международному развитию (USAID). По результатам анализа выяснилось, что большая часть средств была потрачена способом, который не соответствовал или наносил ущерб интересам США. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы официально отменяем 83% программ USAID.

По 5200 контрактам, которые сейчас аннулированы, были потрачены десятки миллиардов долларов способом, который не соответствовал (а в некоторых случаях даже наносил ущерб) ключевым национальным интересам Соединенных Штатов.

После консультаций с Конгрессом мы намерены передать управление оставшимися 18% программ (примерно 1000) Государственному департаменту для более эффективного контроля.

Благодарим DOGE и наш трудолюбивый персонал, который приложил огромные усилия для достижения этой запоздалой и исторической реформы», – заявил Рубио.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил о проблемах с проведением круглых столов и других мероприятий из-за приостановки финансирования программы USAID «Рада: следующее поколение», общая стоимость которой составляла 25 млн долларов США. Он отметил, что теперь придется искать другие источники для организации подобных мероприятий.

Также мы писали, что в целом на трансформацию коммуникаций, добропорядочность чиновников и мониторинг политических процессов USAID выделила гранты на 835 млн долларов.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» сообщала, на что Государственная судебная администрация потратила 16,6 млн долларов от федерального Агентства США по международному развитию (USAID). Согласно отчетам Судебной администрации, наибольшее внимание почему-то было уделено «поддержке усилий» в сфере юридического образования. При этом роль Государственной судебной администрации в этом процессе не была четко определена, так как она является органом судебной власти, а не органом, ответственным за реформу юридического образования.

Автор: Наталя Мамченко

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