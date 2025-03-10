Судебное давление на бизнес: когда закон становится инструментом расправы

Одесская владелица бизнеса Анна Худар и директор ее предприятия «Стейлед» Олег Гречанов заявляют о незаконном давлении на бизнес.

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В Украине очередной вопиющий случай, когда правоохранительные органы и судебная система превращаются в средство незаконного давления на предпринимателей. Беспочвенные уголовные производства, искажение фактов и угроза ареста – реальность, с которой сталкиваются владельцы бизнеса, когда их «партнеры» решают прибрать к рукам их бизнес. Об этом пишет «Антикор».

Или, как в случае одесской владелицы бизнеса Анны Худар и директора ее предприятия «Стейлед» Олега Гречанова – искусственно создать им долг, а затем с помощью силовиков и отдельных судей пытаться этот долг взыскать.

«Да, в ситуации, что разворачивается вокруг одесской предпринимательницы Анны Худар и Олега Гречанова, – очевидные признаки фабрикации дела в пользу ООО «Олимп-Финанс», - рассказывает адвокат Денис Линчевский. – Кроме того, мы считаем, что есть коррупционная составляющая, и будем это доказывать. Ведь при рассмотрении дела, во-первых, грубо нарушена подследственность. И мы понимаем природу этого нарушения: с Печерска дело передали в Дарницкое УП ГУПН в г. Киеве, потому что там есть коррупционные связи, которые четко прослеживаются. И, во-вторых, нас внезапно начали буквально запугивать и шантажировать вероятностью ареста директора. Основания для этого категорически отсутствуют. Однако судья позволяет себе такие выходки: поручает помощнику вызвать Олега Гречанова на заседание по рассмотрению меры пресечения… за 30 минут до заседания! В Киеве. Учитывая тот факт, что Гречанов и его адвокат живут в Одессе. И судье это хорошо известно. Вот данные, которые зафиксированы на моём телефоне: 07 марта 2025 в 11:56 мне позвонил человек, который представился помощником судьи Коренюк Аллы Николаевны и сообщил о необходимости адвокату явиться на судебное заседание… Подчёркиваю - через 30 минут, то есть 07 марта 2025 в 12:30 - по рассмотрению упомянутой меры пресечения. Это грубое и, я уверен, умышленное, но не бескорыстное, нарушение УПК».

По словам юриста, после заявления адвоката о том, что он незамедлительно подаёт жалобу, судья сразу отложила заседание.

«Однако это не остановило давление: уже на следующий день нам начали поступать угрозы о вероятном принудительном приводе Гречанова на заседание. Это грубое нарушение со стороны судебных и следственных органов, – подчеркивает адвокат. – У следствия нет никаких законных оснований для такого решения. Ведь Гречанов не прячется, не избегает следствия, появляется на все вызовы. Однако правоохранители настойчиво пытаются применить к нему арест, игнорируя тот факт, что мера пресечения должна использоваться только при наличии реальных рисков, которых в этом случае просто нет. Мы считаем это категорически недопустимой неприкрытой циничной расправой. Это откровенное дерзкое нарушение закона, и оно незамеченным не останется. Мы убеждены, что за этим преследованием стоят частные коммерческие интересы».

Прискорбно осознавать, что судебно-правовая система, которую Украина реформирует десятками лет, якобы обслуживает чьи-то коммерческие интересы. Когда судебная система является инструментом расправы – это не угроза для отдельного бизнесмена. Это приговор для национальной безопасности. И летальный конец для реформ.

Это дело, уже получившее общественный резонанс, – настоящий тест для украинского правосудия. Очередное заседание назначено на 10 марта 2025 года. Журналисты следят за ходом событий.

Кроме того, по словам адвоката, в тот же день, в этом же, Дарницком суде судья Олег Колесник срочно назначил заседание по рассмотрению меры пресечения Анне Худар.

«Так же, как и Олег Гречанов, я не оказывала никаких препятствий следствию, не скрывалась и появлялась каждый раз по первому требованию. Поэтому попытка ареста для меня – бессмысленна и незаконна» - заявляет Анна Худар.

«У нас одно-единственное требование к судьям Алле Коренюк и Олегу Колеснику – вынести обоснованные законные решения о мере пресечения для нас. А не стать инструментом в чьих-то коррупционных схемах. Тем самым избежать возможности стать первыми «знаменитыми» судьями, которые понесут наказание за коррупционный сговор. Сейчас не те времена, когда откровенно незаконные решения проходят. Мы уверены, что это дело будет интересно для НАБУ», - говорят Анна Худар и Олег Гречанов.

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