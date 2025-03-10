Практика судов
  1. Судебная практика

Сосед подал в суд из-за пчелиной пасеки и требовал ограничения количества пчелиных семей – что решил суд

17:48, 10 марта 2025
Владельца пасеки обязали соблюдать правила добрососедства.
Сосед подал в суд из-за пчелиной пасеки и требовал ограничения количества пчелиных семей – что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житель села Каменец-Подольского района Хмельницкой области обратился в суд с иском о прекращении нарушений правил добрососедства из-за пчелиной пасеки, размещенной на соседнем участке. По его словам, пчелы, находящиеся на пасеке, постоянно кусают его, что угрожает его здоровью из-за аллергии. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

За його зверненням Держпродспоживслужба встановила, що на сусідській присадибній ділянці дійсно розміщена пасіка – 12 бджолосімей на 120 м². Вона не зареєстрована у Єдиному державному реєстрі, не огороджена суцільним парканом, там не проводяться лабораторні дослідження. Її власника притягнули до адмінвідповідальності за ст. 107 КУпАП та оштрафували.

Він сплатив штраф, проте ніяк не відреагував на лист міської ради щодо дотримання правил добросусідства, а на зауваження сусіда, які стосувалися бджіл і обрізки дерев, погрожував фізичною розправою.

Тому мешканець села просив суд зобов`язати сусіда не утримувати бджіл у кількості з розрахунку більш як 1 бджолосім`я на 30 м², огородити пасіку суцільним парканом або ж вивезти її. Крім цього – зрізати п’ять дерев, які ростуть занадто близько до його господарства.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області частково задовольнив позов: зобов’язав власника пасіки при її розміщенні за тією адресою утримувати бджіл з розрахунку 30-35 м² на одну бджолину сім`ю та огородити пасіку суцільною огорожею висотою не менше ніж 2,5 м.

Пасічник оскаржив рішення до апеляційного суду – просив його скасувати. Вказав, що жодна з наведених у рішенні норм законодавства не регулює те, якою повинна бути відстань до пасіки. Уважає, сусід не довів, що того кусають саме його бджоли.

Певен: сам по собі факт утримання пасіки не порушує право сусіда на безпечні й здорові умови проживання та користування земельною ділянкою. А от рішення місцевого суду фактично унеможливлює право пасічника на заняття бджільництвом.

За результатами апеляційного розгляду справи колегія суддів Хмельницького апеляційного суду підтвердила обґрунтованість висновку місцевого суду про те, що бджоляр порушує чинне законодавство.

Серед іншого апеляційний суд вказав на вимоги до розміщення та облаштування пасік, зазначених в Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл. У ній ідеться, що відведення земельних ділянок для розміщення пасіки необхідно погоджувати з органами державної та місцевої влади, при визначенні розміру площі під пасіку розраховувати, що на 1 бджолину сім`ю потрібно 30-35 м², а якщо пасіка стоїть на присадибній ділянці (подвір`ї), огорожа повинна бути заввишки не менше 2,5 м.

У той час, як апелянт-бджоляр розмістив 12 вуликів на 120 м² – на одну бджолину сім`ю припадає 10 замість передбачених 30-35 м² – і не огородив пасіку парканом висотою не менше 2,5 м.

Апеляційний суд відхилив доводи про недоведеність факту укусів саме бджолами апелянта, позаяк останній не надав доказів, що поряд є ще одна пасіка. Також суд зауважив, що пасіка на суміжній земельній ділянці створює загрози здоров`ю чоловіку, який має алергічні реакції на укус бджіл, і тому він може захищати своє право у вибраний спосіб.

З постановою апеляційного суду у справі № 674/169/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд Каменец-Подольский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В рамках программы Национального кешбэка граждане получили в среднем по 105 грн в месяц — Гетманцев

Если разделить 714 млн грн на количество их получателей – выйдет в среднем по 105 грн в месяц – Даниил Гетманцев проанализировал итоги выполнения программы «Национальный кешбэк».

Давид Арахамия с коллегами зарегистрировал проект по созданию преференций бизнесу стран-партнеров в рамках Послевоенного Альянса

Предлагается разработать законы для предоставления преференций странам-партнерам в рамках Послевоенного Альянса.

Относительно уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производства о штрафах от ТЦК – комитет рекомендует принять закон

В случае прохождения военной службы нарушителем военного учета «админки» за такое нарушение должны быть закрыты – финальная редакция законопроекта о скидке в 50% штрафа от ТЦК.

Реформа зарплат и премий чиновников должна заработать с 1 апреля 2025 года — Рада рассмотрит законопроект во втором чтении

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, в случае принятия закона составит не менее 2,5 размеров прожиточного минимума, то есть не менее 7570 грн по состоянию на 2025 год.

Верховный Суд при решении образцовых дел, которые касаются бюджета, будет привлекать главного распорядителя бюджетных средств

При открытии производства по образцовому делу Верховный Суд сможет привлекать соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова