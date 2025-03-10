Судовий тиск на бізнес: коли закон стає інструментом розправи

Одеська власниця бізнесу Анна Худар та директор її підприємства «Стейлед» Олег Гречанов заявляють про незаконний тиск на бізнес.

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В Україні черговий кричущий випадок, коли правоохоронні органи та судова система перетворюються на засіб незаконного тиску на підприємців. Безпідставні кримінальні провадження, спотворення фактів та загроза арешту – реальність, з якою стикаються власники бізнесу, коли їхні «партнери» вирішують прибрати до рук їхній бізнес. Про це пише «Антикор».

Або, як у випадку одеської власниці бізнесу Анни Худар та директора її підприємства «Стейлед» Олега Гречанова – штучно створити їм борг, а потім за допомогою силовиків та окремих суддів намагатися цей борг стягнути.

«Так, у ситуації, що розгортається навколо одеської підприємиці Анни Худар та Олега Гречанова, – очевидні ознаки фабрикування справи на користь ТОВ «Олімп-Фінанс», - розповідає адвокат Денис Лінчевський. – Крім того, ми вважаємо наявною корупційну складову і будемо це доводити. Адже у розгляді справи, по-перше, грубо порушена підслідність. І ми розуміємо природу цього порушення: з Печерська справу передали до Дарницького УП ГУПН у м.Києві, бо там є корупційні зв’язки, котрі чітко простежуються. І, по-друге, нас зненацька почали буквально залякувати та шантажувати ймовірністю арешту директора. Підстави для цього категорично відсутні. Однак суддя дозволяє собі такі витівки: доручає помічникові викликати Олега Гречанова на засідання з розгляду запобіжного заходу… за 30 хвилин до засідання! У Києві. Враховуючи той факт, що Гречанов та його адвокат живуть в Одесі. І судді про це добре відомо. Ось дані, котрі зафіксовані на моєму телефоні: 07 березня 2025 об 11.56 год мені зателефонувала особа, котра представилась помічником судді Коренюк Алли Миколаївни та повідомила про необхідність адвокату з’явитись на судове засідання… Підкреслюю - через 30 хвилин, тобто 07 березня 2025 о 12.30 год. - щодо розгляду згаданого запобіжного заходу. Це грубе і, я переконаний, умисне, але небезкорисливе порушення КПК».

За словами юриста, після заяви адвоката про те, що він негайно подає скаргу, суддя одразу відклала засідання.

«Однак це не зупинило тиск: вже наступного дня нам почали надходити погрози щодо імовірного примусового приводу Гречанова на засідання. Це грубе порушення з боку судових та слідчих органів, – наголошує адвокат. – У слідства немає жодних законних підстав для такого рішення. Адже Гречанов не ховається, не уникає слідства, з’являється на всі виклики. Однак правоохоронці наполегливо намагаються застосувати до нього арешт, ігноруючи той факт, що запобіжний захід має використовуватися лише за наявності реальних ризиків, яких у цьому випадку просто немає. Ми вважаємо це категорично неприпустимою неприкритою цинічною розправою. Це відверте зухвале порушення закону, і воно непоміченим не залишиться. Ми переконані, що за цим переслідуванням стоять приватні комерційні інтереси».

Прикро усвідомлювати, що судово-правова система, котру Україна реформує десятками років, буцімто обслуговує чиїсь комерційні інтереси. Коли судова система є інструментом розправи – це не загроза для окремого бізнесмена. Це вирок для національної безпеки. І летальний кінець для реформ.

Ця справа, що вже набула суспільного резонансу, – справжній тест для українського правосуддя. Чергове засідання призначено на 10 березня 2025 року. Журналісти стежать за перебігом подій.

Окрім того, за словами адвоката, цього ж дня, у цьому ж, Дарницькому суді суддя Олег Колесник терміново призначив засідання щодо розгляду запобіжного заходу Анні Худар.

«Так само, як і Олег Гречанов, я не чинила жодних перешкод слідству, не переховувалася і з’являлася щоразу за першою ж вимогою. Тому спроба арешту для мене – безглузда та незаконна» - заявляє Анна Худар.

«У нас одна-єдина вимога до суддів Алли Коренюк та Олега Колесника – винести обґрунтовані законні рішення щодо міри запобіжного заходу для нас. А не стати інструментом у чиїхось корупційних схемах. Тим самим уникнути можливості стати першими «знаменитими» суддями, котрі понесуть покарання за корупційну змову. Зараз не ті часи, коли відверто незаконні рішення проходять. Ми переконані, що ця справа буде цікавою для НАБУ», - говорять Анна Худар та Олег Гречанов.

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