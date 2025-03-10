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В Дие можно получить разрешение на оружие

12:12, 10 марта 2025
В Украине запустили цифровое разрешение на оружие в приложении «Дія».
В Дие можно получить разрешение на оружие
Фото: mil.in.ua
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск нового сервиса в украинском приложении «Дія» - теперь граждане могут получить разрешение на оружие в цифровом формате. Это позволит пользователям удобно управлять своими разрешениями, не носить бумажные документы и иметь их под рукой в любой ситуации.

Нововведение позволяет не только получить цифровое разрешение на оружие, но и генерировать выписку из Единого реестра оружия, а также получать push-уведомления об окончании срока действия документа. Запуск разрешения происходит в формате бета-тестирования, и команда продолжит мониторить фидбек пользователей для усовершенствования сервиса.

«В 2022 году проводили в Дії опрос о владении оружием, чтобы понять интерес украинцев к этой теме. Он стал вторым по популярности в приложении, поэтому мы начали цифровизировать направление. В 2023 году МВД создали электронный реестр оружия, на его основе запустили разрешение в Дії, дальше планируем и другие услуги», - отметил Федоров.

Вместо традиционной бумажной книжечки, в которой раньше вручную вносили записи, теперь можно мгновенно получить цифровое разрешение, просматривать полную информацию о зарегистрированном оружии и следить за статусом документа. Если срок действия близится к завершению, пользователь получит оповещение и сможет продлить разрешение онлайн через сайт МВД.

Документ в «Дії» невозможно подделать, и полиция может мгновенно проверить его легальность.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить приложение и добавить соответствующий документ, если ваше оружие зарегистрировано в Едином реестре.

Уже в первые минуты после запуска приложение перегружено и дает сбой.

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оружие Дия

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