В Івано-Франківську несправна газова колонка ледь не вбила дитину

Дитину госпіталізували до лікарні.

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В Івано-Франківську чадним газом отруївся хлопчик 2018 року народження. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У відомстві зазначають, що попередня причина – несправна газова колонка. Дитину госпіталізували до лікарні.

Рятувальники нагадали, що чадний газ – невидимий убивця. Він не має запаху чи кольору, але може бути смертельно небезпечним.

Також вони порекомендували дбати про належну вентиляцію приміщень і перевіряти справність газових приладів.

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