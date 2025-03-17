У Києві знову зафіксували два температурні рекорди

Березень за першу половину місяцю встановив 15 температурних рекордів у столиці.

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У Києві 14 березня зафіксували два рекорди температури повітря. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ.

Так, мінімальна температура повітря того дня не опустилась нижче 10,9°С, що на 3,3°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2001 року, а середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 12,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 2002 року на 1,3°С, а кліматичну норму – на 10,0°С, що відповідає погоді 26 квітня.

За першу половину березня у столиці встановлено 15 температурних рекордів.

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