Пожежа в нічному клубі Північної Македонії, яка забрала 59 життів – затримано 20 осіб після загибелі 59 людей

Урядовців та менеджера клубу взято під варту.

Фото: Reuters

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У Північній Македонії в рамках розслідування пожежі, що сталася під час концерту в нічному клубі міста Кочани та призвела до загибелі 59 осіб, затримано 20 осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Панче Тошковський, цитує Reuters.

Серед затриманих — урядовці та менеджер нічного клубу, де сталася трагедія. Прем’єр-міністр Північної Македонії Християн Міцкоський зазначив, що ліцензія для клубу була видана Міністерством економіки незаконно і пообіцяв, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

«Незалежно від того, хто вони, з якої установи, якого рівня, від якої партії та якої професії», — підкреслив Міцкоський.

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