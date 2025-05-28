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Наказ командира про призов заступниці прокурора Наталії Максименко скасували – Сухопутні війська

15:15, 28 травня 2025
Раніше подібний випадок з «ручним» скасуванням наказу про призов мав місце у справі Романа Насірова, хоча відповідно до позиції Верховного Суду процедура призову на військову службу під час мобілізації є незворотною.
Наказ командира про призов заступниці прокурора Наталії Максименко скасували – Сухопутні війська
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У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що скасували наказ командира військової частини про призов заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко, стосовно якої наразі розглядається кримінальне провадження у Вищому антикорупційному суді.

«Наказ командира військової частини від 9 травня 2025 року про призов Наталі Максименко, заступниці прокурора Запорізької області, на тилову посаду бухгалтера був скасований через порушення порядку мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560. Це підтверджує, що будь-які спроби використати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності будуть рішуче припинені. Наголошуємо: кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності, професіоналізму та відданості справі захисту України. Тилові підрозділи не будуть «безпечною гаванню» для тих, хто прагне уникнути справедливого покарання» – заявили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, на початку квітня подібний випадок мав місце з мобілізацією екс-очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого обвинувачують в отриманні хабаря. Його наказ про призов було анульовано, а Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести «внутрішнє розслідування обставин його призову». Командир бригади тоді визнав наказ протиправним та скасував його. 

Разом з тим, така мобілізація осіб, яких обвинувачують у вчиненні корупційних злочинів, наразі дозволена законодавством.

У Верховній Раді навіть зареєстрували відповідний законопроект 13284   (ініціатор – Анастасія Радіна), який пропонує, щоб судовий розгляд зупинявся лише за умови мобілізації обвинуваченого для безпосереднього виконання бойових задач, і під час такого зупинення не спливав строк притягнення особи до відповідальності. Але він поки не прийнятий.

Крім того, згідно з позицією Верховного Суду, незаконна мобілізація є незворотною. «Процедура призову військовозобов`язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу» – підкреслили судді Верховного Суду по справі №160/2592/23.

Тож, Наталія Максименко та Роман Насіров – далеко не єдині випадки. Як раніше писала «Судово-юридична газета», зупинення провадження внаслідок мобілізації обвинуваченого – звичайна практика Вищого антикорупційного суду, зокрема, стосовно суддів, яких обвинувачують в корупційних злочинах. В чому конкретно полягало порушення мобілізації Максименко, поки чітко невідомо.

«Сухопутні війська Збройних Сил України є основою обороноздатності країни, і кожна посада, включно з тиловими, відіграє критично важливу роль у забезпеченні бойової готовності та підтримці фронту. Тилові посади, такі як логістика, фінансово-економічна служба, медичне забезпечення чи забезпечення адміністративних функцій, призначені для ефективного забезпечення армії ресурсами, а не для створення «прихистку» для осіб, які намагаються уникнути відповідальності за корупційні оборудки, хабарництво та інші зловживання. У зв’язку з випадками, коли окремі особи, зокрема фігуранти корупційних справ, намагалися використати тилові вакансії для втечі від правосуддя, Командуванням Сухопутних військ ЗС України посилено контроль за процесом призову та призначення на такі посади» – заявили у Сухопутних військах, до яких, нагадаємо, відносяться ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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ЗСУ прокурор мобілізація

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Наказ командира про призов заступниці прокурора Наталії Максименко скасували – Сухопутні війська

Раніше подібний випадок з «ручним» скасуванням наказу про призов мав місце у справі Романа Насірова, хоча відповідно до позиції Верховного Суду процедура призову на військову службу під час мобілізації є незворотною.

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