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Мобілізація на тилові посади не зупинятиме судовий розгляд – Анастасія Радіна зареєструвала законопроект

14:55, 16 травня 2025
Голова комітету Верховної Ради Анастасія Радіна пропонує, щоб судовий розгляд зупинявся лише за умови мобілізації обвинуваченого для безпосереднього виконання бойових задач, і під час такого зупинення не спливав строк притягнення особи до відповідальності.
Мобілізація на тилові посади не зупинятиме судовий розгляд – Анастасія Радіна зареєструвала законопроект
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Народні депутати пропонують, щоб факт мобілізації не впливав на долю корупційних кримінальних справ. Відповідний законопроект 13284 у парламенті зареєструвала голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна разом з колегами – Олександром Корнієнком, Роксоланою Підласою та іншими.

За її словами даний законопроект розроблявся разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Ним пропонується зупинити перебіг строків давності у разі зупинення судового розгляду справ НАБУ та САП у зв’язку з мобілізацією обвинуваченого.

«За даними САП, уже 54 обвинувачених у топ-корупції мобілізувались до Сил Оборони, деякі — на фінальних стадіях розгляду своїх справ. Чинне законодавство дозволяє зупиняти розгляд справи проти обвинуваченого у зв’язку з мобілізацією. Попри це, строки давності у їхніх справах продовжують спливати. Для деяких обвинувачених у топ-корупції служба взагалі може взагалі відбуватись лише на папері, слугуючи прикриттям для уникнення відповідальності за корупційні злочини», зазначила Радіна.

За її словами, не перешкоджаючи мобілізації обвинувачених до лав Сил Оборони, «законопроект прибере лазівку, що дозволяє їм при цьому уникати відповідальності за топ-корупцію».

«Ми пропонуємо, щоби судовий розгляд топ-корупційної справи зупинявся лише за умови мобілізації обвинуваченого для безпосереднього виконання бойових задач, що має офіційно підтвердити військовий командир.

Водночас зупинення судового розгляду автоматично тягтиме за собою зупинення строків притягнення особи до відповідальності. Відлік строків поновлюється разом із поновленням судового розгляду.

Якщо ж обвинувачений мобілізується на тилову посаду — розгляд корупційної справи проти нього має продовжуватись, а обвинувачений надалі зобов’язаний брати участь у засіданнях, у тому числі через засоби відеозв’язку», пояснила ініціаторка законопроекту.

Отже, законопроектом пропонується внести зміни до:

  • статті 49 КК, якою доповнити зазначену статтю положеннями щодо зупинення перебігу давності щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України, та були призвані на військову службу;
  • статті 335 КПК, якими змінюється підхід до законодавчого врегулювання питання зупинення судового провадження з метою застосування лише до категорії мобілізованих осіб, щодо яких підтверджено обставини, що свідчать про неможливість участі такої особи у судовому провадженні, в тому числі у режимі дистанційного судового провадження (відеоконференції), у зв’язку із безпосередньою участю такої особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.
  • Обставини щодо неможливості участі у судовому провадженні особи, що була призвана для проходження військової служби пропонується підтверджувати бойовим наказом (бойовим розпорядженням), виданим командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань.

 Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ Верховна Рада України законопроект САП судовий розгляд мобілізація

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Мобілізація на тилові посади не зупинятиме судовий розгляд – Анастасія Радіна зареєструвала законопроект

Голова комітету Верховної Ради Анастасія Радіна пропонує, щоб судовий розгляд зупинявся лише за умови мобілізації обвинуваченого для безпосереднього виконання бойових задач, і під час такого зупинення не спливав строк притягнення особи до відповідальності.

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