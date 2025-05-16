Мобілізація на тилові посади не зупинятиме судовий розгляд – Анастасія Радіна зареєструвала законопроект

Народні депутати пропонують, щоб факт мобілізації не впливав на долю корупційних кримінальних справ. Відповідний законопроект 13284 у парламенті зареєструвала голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна разом з колегами – Олександром Корнієнком, Роксоланою Підласою та іншими.
За її словами даний законопроект розроблявся разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.
Ним пропонується зупинити перебіг строків давності у разі зупинення судового розгляду справ НАБУ та САП у зв’язку з мобілізацією обвинуваченого.
«За даними САП, уже 54 обвинувачених у топ-корупції мобілізувались до Сил Оборони, деякі — на фінальних стадіях розгляду своїх справ. Чинне законодавство дозволяє зупиняти розгляд справи проти обвинуваченого у зв’язку з мобілізацією. Попри це, строки давності у їхніх справах продовжують спливати. Для деяких обвинувачених у топ-корупції служба взагалі може взагалі відбуватись лише на папері, слугуючи прикриттям для уникнення відповідальності за корупційні злочини», зазначила Радіна.
За її словами, не перешкоджаючи мобілізації обвинувачених до лав Сил Оборони, «законопроект прибере лазівку, що дозволяє їм при цьому уникати відповідальності за топ-корупцію».
«Ми пропонуємо, щоби судовий розгляд топ-корупційної справи зупинявся лише за умови мобілізації обвинуваченого для безпосереднього виконання бойових задач, що має офіційно підтвердити військовий командир.
Водночас зупинення судового розгляду автоматично тягтиме за собою зупинення строків притягнення особи до відповідальності. Відлік строків поновлюється разом із поновленням судового розгляду.
Якщо ж обвинувачений мобілізується на тилову посаду — розгляд корупційної справи проти нього має продовжуватись, а обвинувачений надалі зобов’язаний брати участь у засіданнях, у тому числі через засоби відеозв’язку», пояснила ініціаторка законопроекту.
Отже, законопроектом пропонується внести зміни до:
Автор: Наталя Мамченко
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