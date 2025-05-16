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Єрмак прокоментував тристоронню зустріч України, США та Туреччини — заявив про єдність у підходах до миру

14:48, 16 травня 2025
Окрему увагу сторони приділили звільненню полонених і поверненню депортованих дітей.
Єрмак прокоментував тристоронню зустріч України, США та Туреччини — заявив про єдність у підходах до миру
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У Стамбулі відбулася важлива тристороння зустріч за участі представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що разом із ним українську делегацію представляли міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. З боку США участь взяли державний секретар Марко Рубіо, радник Президента США з питань національної безпеки генерал Кіт Келлог. Туреччину представляли міністр закордонних справ Хакан Фідан та голова Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин.

За словами Андрія Єрмака, ключовим питанням обговорення стали реальні механізми досягнення справедливого та стійкого миру для України.

«Усі сторони підтвердили: війна має завершитися не черговими домовленостями, які Росія потім порушить, а повним і безумовним припиненням вогню, яке стане основою для подальших рішень», - вказав керівник ОП.

Окрема увага була зосереджена на гуманітарних питаннях, зокрема на звільненні українських полонених та поверненні депортованих дітей. Як підкреслили учасники, це не лише політичні завдання, а й моральний обов’язок.

«На жаль, Росія вкотре підтвердила: вона не зацікавлена в мирі. Відсутність її представників на переговорах, ігнорування міжнародних ініціатив і небажання припинити агресію – ще одне свідчення її справжніх намірів», - зазначив Андрій Єрмак.

Україна надалі продовжує роботу з міжнародними партнерами та спільнотою — з вірою у перемогу справедливості.

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США Україна Туреччина війна переговори

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