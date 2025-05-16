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Ермак прокомментировал трехстороннюю встречу Украины, США и Турции — заявил о единстве в подходах к миру

14:48, 16 мая 2025
Отдельное внимание стороны уделили освобождению пленных и возвращению депортированных детей.
Ермак прокомментировал трехстороннюю встречу Украины, США и Турции — заявил о единстве в подходах к миру
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В Стамбуле состоялась важная трехсторонняя встреча с участием представителей Украины, Соединенных Штатов Америки и Турции. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что вместе с ним украинскую делегацию представляли министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Со стороны США участие приняли государственный секретарь Марко Рубио, советник Президента США по вопросам национальной безопасности генерал Кит Келлог. Турцию представляли министр иностранных дел Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

По словам Андрея Ермака, ключевым вопросом обсуждения стали реальные механизмы достижения справедливого и устойчивого мира для Украины.

«Все стороны подтвердили: война должна завершиться не очередными договоренностями, которые Россия затем нарушит, а полным и безусловным прекращением огня, которое станет основой для дальнейших решений», — указал руководитель ОП.

Отдельное внимание было сосредоточено на гуманитарных вопросах, в частности на освобождении украинских пленных и возвращении депортированных детей. Как подчеркнули участники, это не только политические задачи, но и моральный долг.

«К сожалению, Россия в очередной раз подтвердила: она не заинтересована в мире. Отсутствие ее представителей на переговорах, игнорирование международных инициатив и нежелание прекратить агрессию — еще одно свидетельство ее истинных намерений», — отметил Андрей Ермак.

Украина продолжает работу с международными партнерами и сообществом — с верой в победу справедливости.

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США Украина Турция война переговоры

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