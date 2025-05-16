Судебный год-2024: больше разводов, долгов и криминала – меньше хозяйственных споров

В 2024 году в Украине зарегистрировано более 3 миллионов судебных дел, а самые частые – за долги за коммуналку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2024 году украинские суды зарегистрировали 3,1 млн дел - это на 0,3% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Государственная судебная администрация, сообщает Опендатабот.

Больше всего выросло количество уголовных производств - в 1,6 раза: с 332 тыс. до 528 тыс. Также стало больше гражданских дел - на 7%, до 1 млн против 982 тыс. в 2023 году.

Зато в хозяйственных и административных судах дел стало меньше: на 14% и 11% соответственно. Дел по административным правонарушениям также стало меньше - на 5%.

Наибольшую долю среди гражданских дел традиционно занимают производства по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги - в прошлом году их насчитали 298 тыс., или 28% от всех гражданских дел. Далее следуют споры по займам и кредитам (126 тыс., 12%) и разводы (120 тыс., 11,5%).

В хозяйственных судах больше всего рассматривают дела приказного производства (12%), поставки товаров и услуг (9,4%) и поставки энергоносителей (7,6%).

Что касается административных дел, лидируют иски, связанные с социальными вопросами уволенных с публичной службы - 151 тыс. дел (33,7%). Кроме того, 85 тыс. (19%) касаются пенсионного страхования, еще 22 тыс. (5%) - страхования для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

Наибольшая нагрузка в 2024 году пришлась на гражданские дела (33%), далее следуют дела по административным правонарушениям (17%) и уголовные дела (17%).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.