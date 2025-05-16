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Судовий рік-2024: більше розлучень, боргів і криміналу — менше господарських спорів

18:34, 16 травня 2025
У 2024 році в Україні зареєстровано понад 3 мільйони судових справ, а найчастіші — за борги за комуналку.
Судовий рік-2024: більше розлучень, боргів і криміналу — менше господарських спорів
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У 2024 році українські суди зареєстрували 3,1 млн справ — це на 0,3% більше, ніж роком раніше. Такі дані наводить Державна судова адміністрація, повідомляє Опендатабот.

Найбільше зросла кількість кримінальних проваджень — у 1,6 раза: з 332 тис. до 528 тис. Також побільшало цивільних справ — на 7%, до 1 млн проти 982 тис. у 2023 році.

Натомість у господарських та адміністративних судах справ поменшало: на 14% і 11% відповідно. Справ з адміністративних правопорушень також стало менше — на 5%.

Найбільшу частку серед цивільних справ традиційно займають провадження щодо стягнення боргів за житлово-комунальні послуги — торік їх нарахували 298 тис., або 28% від усіх цивільних справ. Далі йдуть спори щодо позик і кредитів (126 тис., 12%) та розлучення (120 тис., 11,5%).

У господарських судах найбільше розглядають справи наказного провадження (12%), постачання товарів та послуг (9,4%) і постачання енергоносіїв (7,6%).

Щодо адміністративних справ, лідирують позови, пов’язані з соціальними питаннями звільнених з публічної служби — 151 тис. справ (33,7%). Крім того, 85 тис. (19%) стосуються пенсійного страхування, ще 22 тис. (5%) — страхування для постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС.

Найбільше навантаження в 2024 році припало на цивільні справи (33%), далі йдуть справи з адміністративних правопорушень (17%) і кримінальні справи (17%).

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