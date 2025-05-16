Верховный Суд: зонирование национальных парков и права землепользователей подлежат контролю в административном судопроизводстве

Верховный Суд высказался относительно контроля со стороны административных судов за вопросами зонирования национальных парков и защиты прав землепользователей.

Фото: knpp.com.ua

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Общество обратилось в административный суд с иском к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины о признании незаконными и отмене приказов Минэкологии об утверждении и внесении изменений в проект организации территории Киверцовского национального природного парка «Цуманская пуща». Истец считал, что эти приказы безосновательно отнесли его земельный участок к хозяйственной зоне парка, не соблюдая требований по согласованию и без надлежащего установления границ парка.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, полагая, что между сторонами отсутствует публично-правовой спор, поскольку оспариваемые приказы министерства не являются нормативно-правовыми актами и не изменяют правовой статус земель. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Верховный Суд, признав спор публично-правовым, отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для выяснения фактических обстоятельств, в частности, относительно границ спорного земельного участка, его включения в территорию парка, надлежащей процедуры согласования и зонирования.

Верховный Суд подчеркнул, что, хотя приказы Минэкологии об утверждении проекта организации территории не являются нормативно-правовыми актами, установленное ими функциональное зонирование вводит публично-правовой режим использования земель, который может непосредственно ограничивать права и законные интересы землепользователя. Таким образом, спор относительно законности таких приказов и их влияния на права лица является публично-правовым и подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Суд кассационной инстанции обратил внимание, что функциональное зонирование территории национального природного парка является инструментом регулирования режима использования земель и подлежит согласованию с землепользователями в случае включения их участков в зоны, отличные от хозяйственных. Верховный Суд признал, что предыдущие инстанции не исследовали, было ли получено такое согласование от истца.

Согласно части третьей статьи 21 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» деятельность на территории национального природного парка осуществляется в соответствии с проектом организации территории, а включение земель в другие зоны, кроме хозяйственной, требует согласования с пользователями. Верховный Суд сослался на положения приказа Минэкобезопасности Украины от 06.07.2005 № 245 и требования к разработке проекта организации территории, которые предусматривают обязательное участие заинтересованных сторон.

В постановлении Верховного Суда подчеркивается, что предыдущие суды не проверили, был ли земельный участок площадью 269,6 га, находящийся в пользовании истца, включен в парк без соответствующего изъятия или согласования, а также не установили, к какой функциональной зоне он относится согласно проекту организации территории.

Правовые выводы Верховного Суда, высказанные в указанном деле, сводятся к следующему:

— проект организации территории парка не является землеустроительной документацией, но определяет функциональное зонирование, которое влияет на режим использования земель;

— функциональное зонирование национального природного парка, определенное в проекте организации территории, может ограничивать хозяйственную деятельность землепользователей;

— отнесение земель, включенных в парк без изъятия, к зонам, кроме хозяйственной (заповедной, регулируемой или стационарной рекреации), требует согласования с их пользователями или собственниками;

— приказы Минэкологии, которые утверждают зонирование парка, как индивидуальные акты субъектов властных полномочий, могут влиять на права субъекта хозяйствования, если его земельный участок включен в зоны с природоохранными ограничениями.

Постановление Верховного Суда от 19 февраля 2025 года по делу № 140/33101/23 (административное производство № К/990/35141/24).

Автор: Наталя Мамченко

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