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В США акушерка судится со штатом Небраска из-за запрета помогать женщинам рожать дома

19:28, 16 мая 2025
Акушерка оспаривает закон, требующий работать только под наблюдением врача в медучреждении, и требующий права оказания помощи при домашних родах в сельских районах.
В США акушерка судится со штатом Небраска из-за запрета помогать женщинам рожать дома
Фото: Klara Kulikova \ unsplash
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В Соединенных Штатах продолжается рассмотрение резонансного дела: сертифицированная медсестра-акушерка Хизер Свонсон из штата Небраска судится с властями из-за закона, который запрещает ей сопровождать роды на дому. Ее дело дошло до Федерального апелляционного суда Восьмого округа. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло?

В штате Небраска акушерки могут работать только под наблюдением врача и исключительно в медицинском учреждении — такие требования установлены местным законом, принятым еще в 1984 году. Однако Свонсон, имеющая докторскую степень в области сестринского дела и преподающая в университете, считает, что это нарушает ее конституционные права — в частности, на равную защиту и свободу профессиональной деятельности.

В апреле 2024 года она подала в суд, указав, что в сельских районах Небраски не хватает врачей, а те, кто есть, отказываются подписывать соглашения о надзоре, видя в акушерках конкурентов. По ее словам, она обладает опытом и возможностью безопасно принимать роды на дому — особенно у женщин, которые не хотят или не могут ехать в больницу.

Может ли она подавать иск от имени пациенток?

Суд первой инстанции отклонил ее иск, решив, что она не имеет юридического права действовать от имени других лиц. Однако Свонсон подала апелляцию. Ее адвокат отметила, что беременность — временное состояние, и большинство женщин просто не успевают подать иск вовремя. А сама Свонсон вынуждена отказывать тем, кто обращается к ней за помощью.

Судьи апелляционного суда задали ряд уточняющих вопросов. Один из них напрямую поинтересовался: если женщины, не имея доступа к медицинской помощи, вынуждены рожать без сопровождения, не является ли запрет на деятельность акушерки нелогичным? Представитель штата ответил, что цель закона — защита здоровья матери и ребенка, а подобные вопросы следует решать через законодательные изменения.

Почему это важно?

Свонсон живет в малонаселенном регионе, где во многих округах вообще отсутствует доступ к акушерской помощи — так называемые «акушерские пустыни». Она считает, что подобные законы вредят женщинам в сельской местности и лишают их права на выбор условий родов.

В настоящее время дело находится на рассмотрении, а в парламенте штата уже зарегистрирован законопроект, который может изменить действующие ограничения. Окончательное решение суда пока не принято.

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суд США апелляция беременность и роды

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