У США акушерка судиться зі штатом Небраска через заборону допомагати жінкам народжувати вдома

Акушерка оскаржує закон, що вимагає працювати лише під наглядом лікаря в медзакладі, й вимагає права надання допомоги при домашніх пологах у сільських районах.

Фото: Klara Kulikova \ unsplash

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У Сполучених Штатах триває розгляд резонансної справи: сертифікована медсестра-акушерка Гізер Свонсон із штату Небраска судиться з владою через закон, який не дозволяє їй супроводжувати домашні пологи. Її справа дійшла до Федерального апеляційного суду Восьмого округу. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося?

У штаті Небраска акушерки можуть працювати лише під наглядом лікаря й лише в медичному закладі — такі вимоги містить місцевий закон, ухвалений ще 1984 року. Але Свонсон, яка має докторський ступінь у сфері медсестринства та викладає в університеті, вважає, що це порушує її конституційні права — зокрема, на рівний захист і свободу професійної діяльності.

У квітні 2024 року вона подала до суду, заявивши, що в сільських районах Небраски не вистачає лікарів, а ті, хто є, відмовляються підписувати угоди про нагляд, бо бачать в акушерках конкурентів. Водночас, за її словами, вона має досвід і змогу надавати якісну допомогу під час пологів удома — особливо жінкам, які не хочуть або не можуть поїхати до лікарні.

Чи може вона подавати позов від імені пацієнток?

Суд першої інстанції відхилив її позов, вирішивши, що вона не має юридичного права діяти від імені інших людей. Але Свонсон подала апеляцію. Її адвокатка зазначила: оскільки вагітність — тимчасовий стан, більшість жінок не встигають звернутися до суду. А сама Свонсон змушена відмовляти пацієнткам, які звертаються до неї по допомогу.

Судді апеляційної інстанції поставили низку уточнюючих запитань. Один із них прямо запитав: якщо жінки через відсутність медичної допомоги змушені народжувати самостійно, то чи не виглядить заборона на діяльність акушерки нелогічною? Представник штату відповів, що закон має на меті захистити здоров’я матері й дитини та що ці питання краще вирішувати через законодавчі зміни.

Чому це важливо?

Свонсон живе в малонаселеному регіоні, де в багатьох округах взагалі немає акушерської допомоги — так звані «пустелі материнства». Вона вважає, що такі закони шкодять жінкам у сільській місцевості та позбавляють їх права на вибір умов пологів.

Наразі справа перебуває на розгляді, а в парламенті штату вже є законопроект, який може змінити чинні обмеження. Остаточне рішення суду поки не ухвалене.