Нотариусам объяснили, как правильно отображать ипотеку в реестре РПЗМ по программе єОселя

Подробная инструкция с указанием места, где нужно поставить «Да».

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В случае удостоверения договоров в рамках программы єОселя и с использованием жилищных сертификатов важно корректно указывать в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ), что покупатель приобрел жилье по ипотечному кредиту.

Для избежания ошибок предоставлена пошаговая инструкция, в которой указано, где именно в системе необходимо поставить отметку «Да», чтобы отразить факт использования покупателем недвижимости ипотечного кредитования жилья по программе єОселя.

Инструкция также будет полезна при обычной регистрации договоров в РПЗМ, не связанных с программой єОселя.

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