Нотаріусам пояснили, як правильно відображати іпотеку в реєстрі РПЗМ за програмою єОселя

Детальна інструкція із зазначенням місця, де потрібно поставити «Так».

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У разі посвідчення договорів у межах програми єОселя та з використанням житлових сертифікатів важливо коректно зазначати у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ), що покупець придбав житло за іпотечним кредитом.

Для уникнення помилок надано покрокову інструкцію, у якій зазначено, де саме у системі потрібно поставити позначку «Так», аби відобразити факт використання покупцем нерухомості іпотечного кредитування житла єОселя.

Інструкція буде корисною також і для випадків звичайної реєстрації договорів у РПЗМ, не пов’язаних із програмою єОселя.

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