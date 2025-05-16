Суд призначив покарання чоловіку за ігнорування судових засідань у справі, де він фігурує — подробиці

Мешканця Полтавщини покарали за неявку до суду без поважної причини.

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Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області розглянув справу щодо чоловіка 1995 року народження за обвинуваченням у дрібному викрадення чужого майна. Про це повідомляє пресслужба суду.

Протягом квітня-травня 2025 року суд неодноразово призначав судові засідання для розгляду справи, однак особа, яка притягається до адміністративної відповідальності систематично не з’являвся без поважних причин. Незважаючи на численні спроби здійснити привід, громадянин був відсутній за місцем реєстрації, що унеможливлювало проведення слухань у справі. У телефонній розмові він підтвердив, що перебуває в іншій області та не має можливості прибути до суду.

Згідно з ст. 129 Конституції України та ст. 50 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», прояв неповаги до суду або судді є підставою для юридичної відповідальності. Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на обов’язок сторін дбати про належний хід судового процесу, уникати зволікань та добросовісно виконувати свої процесуальні обов’язки.

Суд дійшов висновку, що неявка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у визначені строки, без об'єктивних причин, є злісним ухиленням від участі в процесі, що становить адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185-3 КУпАП — прояв неповаги до суду.

Постановою судді Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області громадянина 1995 року народження визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено на нього штраф у розмірі 2550 грн. Окрім того, відповідно до ст. 40-1 КУпАП, з нього стягнуто судовий збір у сумі 605 грн на користь держави.

Цей приклад наголошує на обов’язковості дотримання процесуальної дисципліни всіма учасниками судового розгляду. Суд завжди діє в межах закону, забезпечуючи дотримання прав кожної особи та реагуючи на випадки зловживання правами або ігнорування обов’язків.

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