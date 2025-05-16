Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд призначив покарання чоловіку за ігнорування судових засідань у справі, де він фігурує — подробиці

18:17, 16 травня 2025
Мешканця Полтавщини покарали за неявку до суду без поважної причини.
Суд призначив покарання чоловіку за ігнорування судових засідань у справі, де він фігурує — подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області розглянув справу щодо чоловіка 1995 року народження  за обвинуваченням у  дрібному викрадення чужого майна. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Протягом квітня-травня 2025 року суд неодноразово призначав судові засідання для розгляду справи, однак особа, яка притягається до адміністративної відповідальності систематично не з’являвся без поважних причин. Незважаючи на численні спроби здійснити привід, громадянин був відсутній за місцем реєстрації, що унеможливлювало проведення слухань у справі. У телефонній розмові він підтвердив, що перебуває в іншій області та не має можливості прибути до суду.

Згідно з ст. 129 Конституції України та ст. 50 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», прояв неповаги до суду або судді є підставою для юридичної відповідальності. Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на обов’язок сторін дбати про належний хід судового процесу, уникати зволікань та добросовісно виконувати свої процесуальні обов’язки.

Суд дійшов висновку, що неявка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у визначені строки, без об'єктивних причин, є злісним ухиленням від участі в процесі, що становить адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185-3 КУпАП — прояв неповаги до суду.

Постановою судді Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області громадянина 1995 року народження визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено на нього штраф у розмірі 2550 грн. Окрім того, відповідно до ст. 40-1 КУпАП, з нього стягнуто судовий збір у сумі 605 грн на користь держави.

Цей приклад наголошує на обов’язковості дотримання процесуальної дисципліни всіма учасниками судового розгляду. Суд завжди діє в межах закону, забезпечуючи дотримання прав кожної особи та реагуючи на випадки зловживання правами або ігнорування обов’язків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

суд штраф судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна вийде з Угоди про взаємний залік до трудового стажу та вислуги років служби в органах прокуратури держав колишньої СНД

Уряд схвалив законопроект про вихід з Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах-учасницях СНД.

Володимир Зеленський заявив, що тиск на Росію має зберігатись, а Кір Стармер – що позиція РФ неприйнятна

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції – зазначив Зеленський.

Зеленський, Мерц, Макрон, Стармер і Туск провели телефонну розмову з Дональдом Трампом

Після того, як медіа повідомили про завершення перемовин між делегаціями України та РФ Андрій Єрмак опублікував фото Володимира Зеленського спільно з Мерцем, Макроном, Стармером і Туском – вони телефонували Дональду Трампу.

Перемовини між РФ та Україною в Стамбулі – одні медіа повідомляють про завершення, інші – про паузу

В той же час агентство Reuters з посиланням на українських дипломатів повідомило, що «вимоги Росії в Стамбулі є нереалістичними та виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше».

Кабмін затвердив порядок підтвердження факту нездійснення виплати пенсії іншою державою

Уряд затвердив порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які працювали в республіках колишнього СРСР.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва