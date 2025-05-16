Самочинне будівництво: Верховний Суд пояснив, за яких умов можна припинити право на виконання таких робіт

Верховний Суд висловився стосовно умов припинення права на виконання будівельних робіт.

Фото: chk.gp.gov.ua

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Департамент з питань ДАБК м. Києва звернувся до суду з позовом до ТОВ про припинення права на виконання будівельних робіт за повідомленням від 17 червня 2021 року, посилаючись на недостовірні відомості у ньому, зокрема, на суттєву розбіжність у площі об'єкта (150 кв.м у повідомленні замість 81,6 кв.м у документах БТІ) та відсутність у реєстрах відомостей щодо будівлі, про яку зазначено у повідомленні.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову, визнавши, що ТОВ є належним замовником, а Департамент не довів належним чином факту подання недостовірних даних. Також суди визнали, що відповідача не було повідомлено про проведення перевірки, а будівництво не має ознак самочинного.

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Департаменту, скасував обидва судові рішення та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Суд визнав обґрунтованими доводи касаційної скарги щодо неповного встановлення судами фактичних обставин та відсутності правової оцінки ознак самочинного будівництва.

У постанові Верховного Суду наголошено, що подання недостовірних даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт може бути підставою для звернення до суду про припинення відповідного права, якщо є ознаки самочинного будівництва (відсутність права власності, технічних документів чи проекту). Недостовірність може бути встановлена не лише за результатами перевірки, а й шляхом аналізу супровідних документів.

Суд звернув увагу, що непроведення позапланової перевірки не є перешкодою для звернення до суду, якщо орган ДАБК надає докази подання очевидно недостовірних відомостей. Проте, у разі відсутності очевидності – перевірка є обов’язковою, а недопуск до неї має фіксуватись актом.

У даній справі не були належно досліджені розбіжності у площі будівлі, а також відсутність у реєстрах даних щодо будівлі, щодо якої подано повідомлення про початок будівництва. Такі обставини могли свідчити про порушення законодавства.

Крім того, суди попередніх інстанцій не встановили, чи дійсно об’єкт був введений в експлуатацію, оскільки декларацію про готовність до експлуатації ТОВ не подавало.

Основні висновки Верховного Суду у цій справі:

— орган ДАБК може звернутися до суду для припинення права замовника будівництва (генпідрядника, підрядника) на виконання будівельних робіт у разі очевидної недостовірності даних у повідомленні про початок будівельних робіт, за умови наявності хоча б однієї з таких обставин: відсутня реєстрація права власності на нерухомість на момент подання повідомлення, та/або технічні характеристики об`єкта у повідомленні не відповідають правовстановлюючим документам (площа, поверховість, конструктивні елементи тощо), та/або об’єкт будівництва не відповідає заявленим у документах характеристикам (під очевидною недостовірністю можуть розумітися, наприклад, дані, що прямо суперечать інформації з державних реєстрів, доступних органу ДАБК без проведення перевірки об’єкта, або явні внутрішні суперечності в поданих документах).

— у цій категорії спорів орган ДАБК повинен обґрунтувати, яким чином виявлена очевидна недостовірність даних в повідомленні про початок будівельних робіт свідчить про наявність ознак самочинного будівництва, визначених частиною другою статті 39-1 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»;

— непроведення органом ДАБК позапланової перевірки об’єкта будівництва не є підставою для відмови у позові, якщо наявні документальні підтвердження подання суб’єктом містобудування очевидних недостовірних даних та ознак самочинного будівництва;

— якщо недостовірність даних у повідомленні про початок будівельних робіт не є очевидною, то орган ДАБК повинен здійснити позапланову перевірку;

— у разі недопуску до перевірки або відсутності замовника будівництва (генпідрядника, підрядника), або його уповноваженої особи на об’єкті під час здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, орган ДАБК має зафіксувати цей факт шляхом складання відповідного акта та направлення копії суб’єкту містобудування;

— розглядаючи спори про припинення права на виконання будівельних робіт, суди повинні: ідентифікувати об’єкт будівництва на підставі технічної документації та правовстановлюючих документів; перевірити наявність у замовника оформленого права власності на момент подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт і технічні характеристики будівлі; дослідити відомості державних реєстрів, реєстраційні справи та дані бюро технічних інвентаризацій, які до 01 січня 2013 року здійснювали інвентаризацію об’єктів нерухомості та державну реєстрацію права власності;

- подання недостовірних даних у повідомленні про початок будівельних робіт є підставою для звернення до суду з позовом про припинення такого права, якщо одночасно наявні ознаки самочинного будівництва, передбачені частиною другою статті 39-1 Закону №3038-VI.

Постанова Верховного Суду від 13 лютого 2025 року у справі 640/37410/21 (адміністративне провадження № К/990/17527/24).

Автор: Наталя Мамченко

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