Самовольное строительство: Верховный Суд объяснил, при каких условиях можно прекратить право на выполнение таких работ

Верховный Суд высказался относительно условий прекращения права на выполнение строительных работ.

Фото: chk.gp.gov.ua

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Департамент по вопросам ГАСК г. Киева обратился в суд с иском к ООО о прекращении права на выполнение строительных работ по уведомлению от 17 июня 2021 года, ссылаясь на недостоверные сведения в нем, в частности, на существенное расхождение в площади объекта (150 кв.м в уведомлении вместо 81,6 кв.м в документах БТИ) и отсутствие в реестрах сведений о здании, указанном в уведомлении.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, признав, что ООО является надлежащим заказчиком, а Департамент не доказал должным образом факт предоставления недостоверных данных. Также суды признали, что ответчик не был уведомлен о проведении проверки, а строительство не имеет признаков самовольного.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Департамента, отменил оба судебных решения и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд признал обоснованными доводы кассационной жалобы относительно неполного установления судами фактических обстоятельств и отсутствия правовой оценки признаков самовольного строительства.

В постановлении Верховного Суда подчеркнуто, что предоставление недостоверных данных в уведомлении о начале выполнения строительных работ может быть основанием для обращения в суд о прекращении соответствующего права, если имеются признаки самовольного строительства (отсутствие права собственности, технических документов или проекта). Недостоверность может быть установлена не только по результатам проверки, но и путем анализа сопроводительных документов.

Суд обратил внимание, что непроведение внеплановой проверки не является препятствием для обращения в суд, если орган ГАСК предоставляет доказательства предоставления очевидно недостоверных сведений. Однако, в случае отсутствия очевидности – проверка является обязательной, а недопуск к ней должен фиксироваться актом.

В данном деле не были должным образом исследованы расхождения в площади здания, а также отсутствие в реестрах данных о здании, в отношении которого подано уведомление о начале строительства. Такие обстоятельства могли свидетельствовать о нарушении законодательства.

Кроме того, суды предыдущих инстанций не установили, был ли объект действительно введен в эксплуатацию, поскольку декларацию о готовности к эксплуатации ООО не подавало.

Основные выводы Верховного Суда в этом деле:

— орган ГАСК может обратиться в суд для прекращения права заказчика строительства (генподрядчика, подрядчика) на выполнение строительных работ в случае очевидной недостоверности данных в уведомлении о начале строительных работ, при условии наличия хотя бы одного из следующих обстоятельств: отсутствует регистрация права собственности на недвижимость на момент подачи уведомления, и/или технические характеристики объекта в уведомлении не соответствуют правоустанавливающим документам (площадь, этажность, конструктивные элементы и т.д.), и/или объект строительства не соответствует заявленным в документах характеристикам (под очевидной недостоверностью могут пониматься, например, данные, прямо противоречащие информации из государственных реестров, доступных органу ГАСК без проведения проверки объекта, или явные внутренние противоречия в поданных документах).

— в этой категории споров орган ГАСК должен обосновать, каким образом выявленная очевидная недостоверность данных в уведомлении о начале строительных работ свидетельствует о наличии признаков самовольного строительства, определенных частью второй статьи 39-1 Закона Украины от 17 февраля 2011 года № 3038-VI «О регулировании градостроительной деятельности»;

— непроведение органом ГАСК внеплановой проверки объекта строительства не является основанием для отказа в иске, если имеются документальные подтверждения предоставления субъектом градостроительства очевидных недостоверных данных и признаков самовольного строительства;

— если недостоверность данных в уведомлении о начале строительных работ не является очевидной, то орган ГАСК должен осуществить внеплановую проверку;

— в случае недопуска к проверке или отсутствия заказчика строительства (генподрядчика, подрядчика), или его уполномоченного лица на объекте во время осуществления мер государственного архитектурно-строительного контроля, орган ГАСК должен зафиксировать этот факт путем составления соответствующего акта и направления копии субъекту градостроительства;

— рассматривая споры о прекращении права на выполнение строительных работ, суды должны: идентифицировать объект строительства на основании технической документации и правоустанавливающих документов; проверить наличие у заказчика оформленного права собственности на момент подачи уведомления о начале выполнения строительных работ и технические характеристики здания; исследовать сведения государственных реестров, регистрационные дела и данные бюро технических инвентаризаций, которые до 01 января 2013 года осуществляли инвентаризацию объектов недвижимости и государственную регистрацию права собственности;

— предоставление недостоверных данных в уведомлении о начале строительных работ является основанием для обращения в суд с иском о прекращении такого права, если одновременно имеются признаки самовольного строительства, предусмотренные частью второй статьи 39-1 Закона №3038-VI.

Постановление Верховного Суда от 13 февраля 2025 года по делу 640/37410/21 (административное производство № К/990/17527/24).

Автор: Наталя Мамченко

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