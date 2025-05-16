$2000 за государственную тайну – задержан заместитель руководителя отдела полиции Ивано-Франковской области

Чиновник из Прикарпатья ответит за продажу конфиденциальных данных.

Фото: dbr.gov.ua

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Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины и внутренней безопасностью Госпогранслужбы задержало заместителя начальника одного из отделов правоохранительного органа Ивано-Франковской области. Чиновника подозревают в систематической продаже конфиденциальной информации из государственных реестров. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, подозреваемый с помощью персонального ключа доступа проверял в закрытых базах данных сведения о розыске лиц, ограничения на выезд за границу и другую информацию, не подлежащую разглашению. С февраля 2025 года чиновник по меньшей мере 43 раза передавал такие данные посторонним лицам и получил за это около 2 000 долларов США.

Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас в суд готовят ходатайство об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей и временное отстранение от исполнения служебных обязанностей.

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