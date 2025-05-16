Практика судів
  1. В Україні

$2000 за державну таємницю – затримано заступника керівника відділу поліції Івано-Франківщини

17:23, 16 травня 2025
Посадовець із Прикарпаття відповість за продаж конфіденційних даних.
$2000 за державну таємницю – затримано заступника керівника відділу поліції Івано-Франківщини
Фото: dbr.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримало заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківщини. Чиновника підозрюють у систематичному продажі конфіденційної інформації з державних реєстрів. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, підозрюваний за допомогою персонального ключа доступу перевіряв у закритих базах даних відомості про розшук осіб, обмеження на виїзд за кордон та іншу інформацію, що не підлягає розголошенню. З лютого 2025 року посадовець щонайменше 43 рази передавав такі дані стороннім особам і отримав за це близько 2 000 доларів США.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі до суду готують клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та тимчасове відсторонення від виконання службових обов’язків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ поліція Івано-Франківськ ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна вийде з Угоди про взаємний залік до трудового стажу та вислуги років служби в органах прокуратури держав колишньої СНД

Уряд схвалив законопроект про вихід з Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах-учасницях СНД.

Володимир Зеленський заявив, що тиск на Росію має зберігатись, а Кір Стармер – що позиція РФ неприйнятна

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції – зазначив Зеленський.

Зеленський, Мерц, Макрон, Стармер і Туск провели телефонну розмову з Дональдом Трампом

Після того, як медіа повідомили про завершення перемовин між делегаціями України та РФ Андрій Єрмак опублікував фото Володимира Зеленського спільно з Мерцем, Макроном, Стармером і Туском – вони телефонували Дональду Трампу.

Перемовини між РФ та Україною в Стамбулі – одні медіа повідомляють про завершення, інші – про паузу

В той же час агентство Reuters з посиланням на українських дипломатів повідомило, що «вимоги Росії в Стамбулі є нереалістичними та виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше».

Кабмін затвердив порядок підтвердження факту нездійснення виплати пенсії іншою державою

Уряд затвердив порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які працювали в республіках колишнього СРСР.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва