$2000 за державну таємницю – затримано заступника керівника відділу поліції Івано-Франківщини

Посадовець із Прикарпаття відповість за продаж конфіденційних даних.

Фото: dbr.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримало заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківщини. Чиновника підозрюють у систематичному продажі конфіденційної інформації з державних реєстрів. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, підозрюваний за допомогою персонального ключа доступу перевіряв у закритих базах даних відомості про розшук осіб, обмеження на виїзд за кордон та іншу інформацію, що не підлягає розголошенню. З лютого 2025 року посадовець щонайменше 43 рази передавав такі дані стороннім особам і отримав за це близько 2 000 доларів США.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі до суду готують клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та тимчасове відсторонення від виконання службових обов’язків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.