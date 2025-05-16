У НАДС пояснили, як правильно визначати строки виконання завдань для оцінювання держслужбовців

Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення щодо визначення строків виконання завдань під час проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
Відповідно до законодавства, зокрема статті 44 Закону України «Про державну службу», оцінювання проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, а також з урахуванням службових обов’язків, дотримання етичних норм, антикорупційних вимог і професійного розвитку.
Що важливо знати:
НАДС також звертає увагу, що стратегічні та довгострокові завдання, які виконуються упродовж року, мають бути розбиті на етапи, і саме ці етапи слід включати до оцінювання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.