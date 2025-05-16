У НАДС пояснили, як правильно визначати строки виконання завдань для оцінювання держслужбовців

Роз’яснення щодо формування строків виконання завдань у процесі оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

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Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення щодо визначення строків виконання завдань під час проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Відповідно до законодавства, зокрема статті 44 Закону України «Про державну службу», оцінювання проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, а також з урахуванням службових обов’язків, дотримання етичних норм, антикорупційних вимог і професійного розвитку.

Що важливо знати:

Завдання і ключові показники мають бути виконані до дати ухвалення наказу (розпорядження) про визначення результатів оцінювання — саме ця дата фіксує завершення звітного періоду.

Оцінювання проводиться поетапно: визначення завдань, фіксація результатів, затвердження висновку.

Формулювання строків типу «до кінця року», «протягом року» або «до кінця 2025 року» визнаються некоректними і можуть призвести до оскарження результатів.

У графі «Строк виконання» необхідно вказувати чітку дату або період — наприклад, «15 квітня», «ІІ квартал», «вересень».

Завдання визначаються у жовтні–грудні або з 1 січня поточного року — залежно від дати їхнього формального затвердження.

НАДС також звертає увагу, що стратегічні та довгострокові завдання, які виконуються упродовж року, мають бути розбиті на етапи, і саме ці етапи слід включати до оцінювання.