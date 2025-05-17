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Ексфутболісту збірної України заочно оголосили підозру в держзраді

09:42, 17 травня 2025
Українського ексгравця «Зеніта» підозрюють у фінансуванні військових формувань РФ.
Ексфутболісту збірної України заочно оголосили підозру в держзраді
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Прокуратура заочно повідомила про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) колишньому капітану національної збірної України з футболу. Йдеться про спортсмена, який тривалий час проживає в Росії та, за даними слідства, підтримує російські збройні підрозділи, що воюють проти України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

З 2017 року ексфутболіст працює асистентом головного тренера санкт-петербурзького клубу «Зеніт». У вересні 2023 року команда взяла участь у благодійному матчі, метою якого був збір коштів на підтримку підрозділів армії РФ, зокрема сформованих із футбольних фанатів.

Після матчу футболки з автографами гравців продали на аукціоні. Лот з футболкою колишнього українського гравця продали за 700 тисяч російських рублів. Усі зібрані кошти були спрямовані на підтримку так званого «106-го розвідувального батальйону» ЗС РФ, відомого також під назвами «розвідзагін 106 «Москва»» та «светлояр».

У січні 2023 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти колишнього футболіста персональні економічні санкції, а згодом його було позбавлено державних нагород.

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прокуратура росія Київ

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