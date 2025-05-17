Экс-футболисту сборной Украины заочно объявили подозрение в госизмене

Украинского экс-игрока «Зенита» подозревают в финансировании военных формирований РФ.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура заочно сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) бывшему капитану национальной сборной Украины по футболу. Речь идет о спортсмене, который длительное время проживает в России и, по данным следствия, поддерживает российские вооруженные подразделения, воюющие против Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

С 2017 года экс-футболист работает ассистентом главного тренера санкт-петербургского клуба «Зенит». В сентябре 2023 года команда приняла участие в благотворительном матче, целью которого был сбор средств на поддержку подразделений армии РФ, в том числе сформированных из футбольных фанатов.

После матча футболки с автографами игроков были проданы на аукционе. Лот с футболкой бывшего украинского игрока продали за 700 тысяч российских рублей. Все собранные средства были направлены на поддержку так называемого «106-го разведывательного батальона» ВС РФ, известного также под названиями «разведотряд 106 «Москва»» и «светлояр».

В январе 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против бывшего футболиста персональные экономические санкции, а впоследствии он был лишен государственных наград.

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