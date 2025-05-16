На Полтавщине расследуют случай надругательства над могилой воина

На Полтавщине зафиксирован факт повреждения захоронения военнослужащего на кладбище в Кременчуге.

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В Полтавской области, в Кременчуге, полиция устанавливает обстоятельства повреждения места захоронения военнослужащего. Факт надругательства над могилой был обнаружен на Свиштовском кладбище.

Как сообщили в полиции, информация о происшествии поступила 15 мая от местной жительницы. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, зафиксировала повреждения.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, причастное к уголовному правонарушению.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – надругательство над могилой. Следственные действия продолжаются.

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