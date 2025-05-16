На Днепропетровщине отстояли пожизненное заключение для трех обвиняемых в жестоком убийстве фермера

С целью завладеть деньгами и ценностями злоумышленники ворвались в дом и убили фермера.

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Апелляционный суд оставил в силе пожизненные приговоры трем злоумышленникам за убийство фермера в Днепропетровской области, сообщает областная прокуратура.

Апелляционная инстанция поддержала позицию Днепропетровской областной прокуратуры, сочтя приговор суда первой инстанции законным и обоснованным.

Как установило следствие, в декабре 2018 года работник исправительной колонии вместе с двумя сообщниками проникли в дом фермера в области. В момент нападения в доме находились семь человек, в том числе двое малолетних детей. Угрожая физической расправой, нападающие связали семью, требуя деньги и ценности.

Получив информацию о сейфе, злоумышленники прострелили хозяину руку и ногу. Завладев наличными, драгоценностями и ювелирными изделиями более чем на 500 тысяч гривен, они нанесли потерпевшему многочисленные удары и смертельное ножевое ранение в грудь.

После этого фигуранты пытались скрыться с места преступления на авто жертвы, однако из-за заблокированного руля реализовать задуманное не удалось.

На суде обвиняемые своей вины не признали. Несмотря на это, все собранные доказательства позволили прокуратуре доказать их вину в совершении умышленного убийства по корыстным мотивам, разбоям и незаконному завладению транспортным средством.

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