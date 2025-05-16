На Дніпропетровщині відстояли довічне ув’янення для трьох обвинувачених у жорстокому вбивстві фермера

З метою заволодіти грошима та цінностями, зловмисники вдерлися до будинку та вбили фермера.

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Апеляційний суд залишив у силі довічні вироки трьом зловмисникам за вбивство фермера на Дніпропетровщині, повідомляє обласна прокуратура.

Апеляційна інстанція підтримала позицію Дніпропетровської обласної прокуратури, визнавши вирок суду першої інстанції законним та обґрунтованим.

Як встановило слідство, у грудні 2018 року працівник виправної колонії разом із двома спільниками проникли до будинку фермера в області. У момент нападу в оселі перебували семеро осіб, зокрема двоє малолітніх дітей. Погрожуючи фізичною розправою, нападники зв’язали родину, вимагаючи гроші та цінності.

Отримавши інформацію про сейф, зловмисники прострелили господарю руку й ногу. Заволодівши готівкою, коштовностями та ювелірними виробами на понад 500 тисяч гривень, вони нанесли потерпілому численні удари й смертельне ножове поранення в груди.

Після цього фігуранти намагалися втекти з місця злочину на авто жертви, однак через заблоковане кермо реалізувати задумане не вдалося.

На суді обвинувачені своєї вини не визнали. Незважаючи на це, всі зібрані докази дозволили прокуратурі довести їхню провину у скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів, розбої та незаконному заволодінні транспортним засобом.

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