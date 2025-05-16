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Андрій Єрмак заявив, що спроби росіян зв'язати перемовини з 2022 роком не спрацюють

13:51, 16 травня 2025
Російська сторона намагається створити зв'язок із перемовинами 2022 року, проте такі спроби не матимуть результату.
Андрій Єрмак заявив, що спроби росіян зв'язати перемовини з 2022 роком не спрацюють
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, російська сторона намагається створити зв'язок із перемовинами 2022 року, проте такі спроби не матимуть результату.

Він підкреслив, що нинішня ситуація не має прямої прив’язки до тих переговорів, які відбувалися на початку повномасштабного вторгнення.

«Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини - це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють», — зазначив Єрмак.

Як відомо, у Стамбулі розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони — перші переговори в такому форматі з початку повномасштабного вторгнення РФ. Українську делегацію в Стамбулі очолив міністр оборони Рустем Умєров

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рф Україна війна Андрій Єрмак

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