Андрей Ермак заявил, что попытки россиян связать переговоры с 2022 годом не сработают

Российская сторона пытается создать связь с переговорами 2022 года, однако такие попытки безрезультатны.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что российская сторона пытается провести параллелі с переговорами 2022 года, однако такие попытки не дадут результату.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация не имеет прямой связи с теми переговорами, которые происходили в начале полномасштабного вторжения.

«Россияне хотят выстраивать ассоциации с 2022 годом. Но всё, что связывает с теми переговорами — это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают», — заявил Ермак.

Как известно, в Стамбуле началась встреча украинской и российской делегаций при участии турецкой стороны — первые переговоры в таком формате с начала полномасштабного вторжения РФ. Украинскую делегацию в Стамбуле возглавил министр обороны Рустем Умеров.

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