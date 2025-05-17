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TikTok после 22:00 для подростков – только после «медитации»

13:18, 17 мая 2025
TikTok вводит цифровой «отбой» для подростков.
TikTok после 22:00 для подростков – только после «медитации»
Фото: Hacemos Periodismo
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TikTok ввел новую функцию для пользователей до 18 лет, которая автоматически активируется после 22:00 и призывает сделать перерыв в просмотре контента. Об этом сообщает Engadget.

После указанного времени подросткам будут появляться напоминания о необходимости сделать паузу и «расслабиться». Если пользователь проигнорирует первое оповещение - приложение пришлет более настойчивое повторное сообщение.

По данным TikTok, 98% подростков во время тестирования не выключали новую функцию, что свидетельствует о ее эффективности. Взрослым она доступна на добровольной основе - ее можно активировать в настройках как часть инструментов контроля времени.

Этот шаг стал ответом на тревожную статистику: ранее несовершеннолетние пользователи проводили в TikTok в среднем 107 минут ежедневно - несмотря на официально установленный дневной лимит в 60 минут.

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