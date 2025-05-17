TikTok після 22:00 для підлітків – тільки після «медитації»

TikTok вводить цифровий «відбій» для підлітків.

Фото: Hacemos Periodismo

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TikTok ввів нову функцію для користувачів до 18 років, яка автоматично активується після 22:00 і закликає зробити перерву в перегляді контенту. Про це повідомляє Engadget.

Після вказаного часу підліткам з’являтимуться нагадування про необхідність зробити паузу та «розслабитися». Якщо користувач проігнорує перше сповіщення — додаток надішле більш наполегливе повторне повідомлення.

За даними TikTok, 98% підлітків під час тестування не вимикали нову функцію, що свідчить про її ефективність. Дорослим вона доступна на добровільній основі — її можна активувати в налаштуваннях як частину інструментів контролю часу.

Цей крок став відповіддю на тривожну статистику: раніше неповнолітні користувачі проводили в TikTok у середньому 107 хвилин щодня — попри офіційно встановлений денний ліміт у 60 хвилин.

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