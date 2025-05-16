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Вперше за три роки у Стамбулі стартували тристоронні переговори України, Росії та Туреччини

13:44, 16 травня 2025
Україна вимагає припинення вогню, повернення дітей і обмін полоненими.
Вперше за три роки у Стамбулі стартували тристоронні переговори України, Росії та Туреччини
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У Стамбулі розпочалася тристороння зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини — перші переговори в такому форматі з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. До складу також увійшли перші заступники міністра закордонних справ, СБУ, ГУР та інші високопосадовці. Перед початком переговорів Умєров заявив, що ключовими умовами досягнення миру є щонайменше 30-денне повне припинення вогню, повернення незаконно депортованих українських дітей та обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх».

Російську сторону на переговорах представляє Володимир Мединський, який вже очолював делегацію під час перемовин у 2022 році. Разом із ним прибули заступники міністрів оборони та закордонних справ РФ, а також начальник Головного управління Генштабу.

Туреччина виступає посередником у процесі та приймає сторони на своєму майданчику.

Додамо, Андрій Єрмак заявив, що спроби росіян зв'язати перемовини з 2022 роком не спрацюють.

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росія Туреччина війна переговори

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