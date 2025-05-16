Мир можливий за умови, що РФ виявить готовність до конкретних дій, серед яких — 30-денне перемир’я, — Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що мир стане можливим лише тоді, коли Росія зробить реальні кроки, зокрема припинить вогонь щонайменше на 30 днів і вживе гуманітарних заходів.

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Глава української делегації на перемовинах з РФ, міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки зустрічі української переговорної групи з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також із спецпредставником США Кітом Келлогом.

Він зазначив, що напередодні зустрічі з російською стороною в Стамбулі було проведено координацію позицій із колегами. Українська делегація підтвердила налаштованість на мирне врегулювання війни.

За його словами, мир стане можливим лише тоді, коли Росія зробить реальні кроки, зокрема припинить вогонь щонайменше на 30 днів і вживе гуманітарних заходів.

Також Умєров вкотре підкреслив готовність України до припинення вогню на 30 днів.

«Ми готові до повного та безумовного припинення вогню, про що зазначали раніше під час зустрічей у Джидді та Ріяді з нашими американськими партнерами. Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні. Сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру.

Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою «всіх на всіх», — повідомив Рустем Умєров.

Нагадаємо, що у Туреччині завершилися тристоронні переговори делегацій України, США і Туреччини.

У Стамбулі делегація РФ вже прибула на переговори з Україною.

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