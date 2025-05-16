У Стамбулі завершилася зустріч української делегації з ЄС та США

У Стамбулі пройшла зустріч Андрія Єрмака, Андрія Сибіги та Рустема Умєрова із радниками з безпеки провідних країн-партнерів і спецпредставником США Кітом Келлогом.

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У Стамбулі щойня завершилася зустріч голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги й міністра оборони Рустема Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також із спецпредставником США Кітом Келлогом.

Українська делегація провела зустріч із з радниками з питань безпеки з країн-партнерів для узгодження позицій перед запланованою зустріччю з російською делегацією.

Деталі поки не повідомляються.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Стамбулі 16 травня відбудуться переговори між делегаціями України та Росії.

Заплановані два формати переговорів: о 10:45 відбудеться тристороння зустріч Туреччина-США-Україна, а о 12:30 пройде тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

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