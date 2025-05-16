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Смартгодинник врятував життя туристів у Карпатах

15:01, 16 травня 2025
Сигнал тривоги надійшов до міжнародного координаційного центру, а звідти — до українських рятувальних служб.
Смартгодинник врятував життя туристів у Карпатах
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У Карпатах, на Верховинщині, двоє туристів з Київської області заблукали під час походу в горах. Один із них скористався функцією SOS на смартгодиннику — саме це, за словами рятувальників, і стало вирішальним фактором для успішного порятунку. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Сигнал тривоги надійшов до міжнародного координаційного центру, а звідти — до українських рятувальних служб. Завдяки точним координатам та оперативній реакції гірських рятувальників, туристів швидко знайшли й вивели з гір, незважаючи на складні погодні умови.

Зараз життю та здоров’ю туристів нічого не загрожує.

Наразі в горах тримаються складні погодні умови, сніг та пориви вітру.

У ДСНС наголошують: перед мандрівкою в гори обов’язково завантажуйте застосунок «Порятунок у горах», реєструйте маршрут і забезпечуйте себе засобами зв’язку.

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ДСНС

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