Смарт-часы спасли жизнь туристам в Карпатах

Сигнал тревоги поступил в международный координационный центр, а оттуда — в украинские спасательные службы.

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В Карпатах, на Верховинщине, двое туристов из Киевской области заблудились во время похода в горах. Один из них воспользовался функцией SOS на смарт-часах — именно это, по словам спасателей, и стало решающим фактором для успешного спасения. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сигнал тревоги поступил в международный координационный центр, а оттуда — в украинские спасательные службы. Благодаря точным координатам и оперативной реакции горных спасателей, туристов быстро нашли и вывели из гор, несмотря на сложные погодные условия.

Сейчас жизни и здоровью туристов ничего не угрожает.

В настоящее время в горах сохраняются сложные погодные условия — снег и порывы ветра.

В ГСЧС подчеркивают: перед походом в горы обязательно загружайте приложение «Спасение в горах», регистрируйте маршрут и обеспечьте себя средствами связи.

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