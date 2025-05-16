Фридрих Мерц сообщил, когда ЕС может принять новый пакет санкций против России

ЕС на следующей неделе рассмотрит вопрос о новом пакете санкций против РФ.

Фото: Reuters

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Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что новый пакет санкций против России уже готов и его могут утвердить 20 мая. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Мерц напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Турцию на встречу с президентом страны Реджепом Эрдоганом и был готов лететь из Анкары в Стамбул на встречу с Путиным, однако тот не прибыл.

«Путин не появился, чем поставил себя в проигрышное положение», – сказал немецкий канцлер.

Он подчеркнул, что новый пакет санкций уже готов.

«Мы решим этот вопрос во вторник (20 мая, - ред) в Брюсселе», — добавил он.

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