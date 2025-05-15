Евросоюз готовит новые санкции против России из-за ее отказа от прекращения огня, — канцлер Германии Мерц

Санкции могут охватить энергетический и банковский секторы, а также активы и физические лица, в то же время в ЕС рассматривают возможность конфискации замороженных российских средств.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз в настоящее время работает над мерами против России из-за её отказа пойти на прекращение огня. Об этом он сообщил в интервью Zeit.

«Мы, главы государств и правительств, согласны с тем, что сейчас необходимо использовать все возможности. Речь идёт о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковской сфере, а также о дополнительных шагах в отношении активов и санкциях против физических лиц. Сейчас мы работаем над этим с нашими европейскими партнёрами», — подчеркнул немецкий канцлер.

Мерц добавил, что также рассматривается вопрос конфискации замороженных российских активов. Однако, по его словам, Евросоюз должен «осознавать риски» таких шагов.

«Если есть способ мобилизовать средства на надёжной правовой основе — мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг несёт для европейского финансового рынка», — отметил он.

Ранее Германия потребовала, чтобы Россия ответила на предложение о прекращении огня до конца дня 12 мая, иначе против неё будут введены дополнительные санкции. Позже стало известно, что европейские лидеры готовы подождать встречи между Зеленским и Путиным, прежде чем объявить новые санкции против РФ.

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