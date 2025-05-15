Євросоюз готує нові санкції проти Росії через її відмову від припинення вогню, — канцлер Німеччини Мерц

Санкції можуть охопити енергетичний та банківський сектори, а також активи й фізичних осіб, водночас у ЄС розглядають можливість конфіскації заморожених російських коштів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Євросоюз наразі працює над заходами проти Росії через її відмову йти на припинення вогню. Про це він зазначив у інтерв'ю Zeit.

«Ми, глави держав та урядів, погоджуємося, що зараз нам потрібно використати всі можливості. Йдеться про подальші санкції в енергетичному секторі, в банківському секторі, а також про подальші кроки щодо активів та санкції проти фізичних осіб. Зараз ми працюємо над цим з нашими європейськими партнерами», — наголосив німецький канцлер.

Мерц додав, що питання щодо конфіскації заморожених російських активів також розглядається. Однак Євросоюз має «усвідомлювати ризики» таких кроків.

«Якщо є спосіб мобілізувати кошти на надійній правовій основі, ми це зробимо. Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок несе для європейського фінансового ринку», — зазначив він.

Раніше Німеччина заявила, що Росія повинна була відповісти на пропозицію про припинення вогню до кінця дня 12 травня, або зіткнеться з санкціями. Згодом стало відомо, що європейські лідери готові зачекати до зустрічі між Зеленським та Путіним, перш ніж оголосити нові санкції проти РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.