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На Вінничині пенсіонер у забороненій соцмережі виправдовував війну та закликав до захоплення влади

07:54, 16 травня 2025
Чоловік виправдовував дії РФ і чекав на окупацію нових територій України.
На Вінничині пенсіонер у забороненій соцмережі виправдовував війну та закликав до захоплення влади
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На Вінничині скеровано до суду справу 60-річного жителя Бершадської громади, якого обвинувачують у розповсюдженні матеріалів із закликами до захоплення влади та виправдовування російської військової агресії. Йому загрожує до 5 років ув'язнення, повідомляє обласна прокуратура.

За версією слідчих, від початку повномасштабного вторгнення РФ обвинувачений чоловік поширював у забороненій соцмережі "Однокласники" дописи, які повторюють російську пропаганду.

"Дописи містили класичні ворожі наративи про українських "нацистів", війну РФ проти НАТО, несуб’єктність України і неможливість її суверенного існування, легітимізацію окупованих територій України як "республік" РФ, а також возвеличення "подвигів" російських військовослужбовців", — повідомили в прокуратурі.

Також він поширив ролик, де бої за Маріуполь у 2022 році називали "звільненням" міста від "нацистів" та "бойовиків Азову".

За інкриміновані злочини чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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