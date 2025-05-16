В Винницкой области пенсионер в запрещенной соцсети оправдывал войну и призывал к захвату власти

Мужчина оправдывал действия РФ и ждал оккупации новых территорий Украины.

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В Винницкой области направлено в суд дело 60-летнего жителя Бершадской общины, которого обвиняют в распространении материалов с призывами к захвату власти и оправданиям российской военной агрессии. Ему грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает областная прокуратура.

По версии следователей, с начала полномасштабного вторжения РФ обвиняемый мужчина распространял в запрещенной соцсети "Одноклассники" сообщения, повторяющие российскую пропаганду.

"Сообщения содержали классические вражеские нарративы об украинских "нацистах", войне РФ против НАТО, несубъектность Украины и невозможность ее суверенного существования, легитимизацию оккупированных территорий Украины как "республик" РФ, а также возвеличение "подвигов" российских военнослужащих", - сообщили в прокуратуре.

Также он распространил ролик, где бои за Мариуполь в 2022 году называли "освобождением" города от "нацистов" и "боевиков Азова".

За инкриминируемые преступления мужчине грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

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